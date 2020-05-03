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الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصرع شقيق الفنان تامر شلتوت فى حادث سير

الأحد 03/مايو/2020 - 05:46 ص
جريدة الدستور
محمد عبدالرحمن
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أعلن الفنان والإعلامي تامر شلتوت، منذ قليل، مصرع شقيقه الأصغر عمرو شلتوت، في حادث سيارة.

وقال تامر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الصغير/ عمرو شلتوت إثر حادث سيارة وسيتم الدفن في مقابر العائلة في ٦ أكتوبر بعد صلاة الظهر".


ونعى تامر شقيقه قائلا: "اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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