زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جنوبى بيرو

ضرب زلزال بلغت شدته 5.7 درجة على مقياس ريختر منطقة ساحلية في جنوبي بيرو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع حوالي الساعة 00:44 من صباح الأحد بتوقيت جرينتش، وكان على عمق 185 كيلومترا، مركزه يبعد حوالي 6 كيلومتر غرب-شمال غرب لامبا، ولم ترد تقارير أولية عن إصابات أو أضرار.وتقع بيرو على حلقة النار في المحيط الهادئ، حيث تشهد المنطقة حوالي 90 بالمئة من النشاط الزلزالي في العالم.