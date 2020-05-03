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الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل حالتين إصابة بفيروس كورونا دون وفيات

الأحد 03/مايو/2020 - 05:11 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد تسجيل حالتي اصابة جديدتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في استمرار لانخفاض الاعداد منذ اتخاذ الحكومة خطوات لخفض أعداد القادمين
من الخارج.

وذكرت السلطات الصحية أن إحدى الحالات الجديدة كانت في مقاطعة شانشي، غربي بكين، والثانية كانت قادمة من الخارج. وبذلك يرتفع عدد الحالات المؤكدة رسميا في الصين إلى 82 الفا و877 شخصا، وتعافى معظم المرضى وخرجوا من المستشفيات.

ولم تسجل الصين وفيات جديدة يوم أمس السبت وسجلت حالة وفاة واحدة فقط في الأسبوعين الماضيين، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد.4633

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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