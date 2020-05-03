الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.. بينما يكون معتدلا نهارا باردا ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية.وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يسود طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على وسط سيناء.. فيما يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. بينما يسود طقسا حارا نهارا لطيفا ليلا والرياح معتدلة على شمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 16 31شبين الكوم 16 30طنطا 16 29دمنهور 17 27الإسكندرية 17 25بلطيم 16 25مطروح 13 24السلوم 13 25سيوة 14 31بورسعيد 16 25دمياط 17 24الزقازيق 16 30الإسماعيلية 15 32السويس 16 31العريش 14 27رفح 14 27رأس سدر 20 30نخل 13 33نويبع 24 34طابا 20 31كاترين 12 28الطور 20 31شرم الشيخ 23 33الغردقة 22 34مرسى علم 20 32الفيوم 18 33بني سويف 19 34المنيا 20 35أسيوط 20 35سوهاج 22 37قنا 24 38الأقصر 25 40أسوان 25 40أبو سمبل 25 41الوادي الجديد 23 40شلاتين 24 36أبو رماد 23 35حلايب 26 33رأس حدربة 25 33أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:الصغرى العظمىمكة المكرمة 25 40المدينة 22 38الرياض 21 36المنامة 27 32أبوظبي 27 37الدوحة 26 35الكويت 22 37دمشق 08 27بيروت 18 22عمان 12 26القدس 13 23غزة 16 24بغداد 19 34مسقط 29 34صنعاء 13 24الخرطوم 26 42طرابلس 17 24تونس 16 28الجزائر 17 25الرباط 18 34نواكشوط 21 32وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:الصغرى العظمىأنقرة 09 17إسطنبول 12 20إسلام آباد 19 31نيودلهي 24 37جاكرتا 25 32بكين 15 28كوالالمبور 26 34طوكيو 17 24أثينا 14 24روما 11 25باريس 11 18مدريد 14 29برلين 06 16لندن 09 16مونتريال 05 15موسكو 12 22نيويورك 13 24واشنطن 14 25