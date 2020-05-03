الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة
الأحد 03/مايو/2020 - 07:41 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.. بينما يكون معتدلا نهارا باردا ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية.
وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يسود طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على وسط سيناء.. فيما يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. بينما يسود طقسا حارا نهارا لطيفا ليلا والرياح معتدلة على شمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 16 31
شبين الكوم 16 30
طنطا 16 29
دمنهور 17 27
الإسكندرية 17 25
بلطيم 16 25
مطروح 13 24
السلوم 13 25
سيوة 14 31
بورسعيد 16 25
دمياط 17 24
الزقازيق 16 30
الإسماعيلية 15 32
السويس 16 31
العريش 14 27
رفح 14 27
رأس سدر 20 30
نخل 13 33
نويبع 24 34
طابا 20 31
كاترين 12 28
الطور 20 31
شرم الشيخ 23 33
الغردقة 22 34
مرسى علم 20 32
الفيوم 18 33
بني سويف 19 34
المنيا 20 35
أسيوط 20 35
سوهاج 22 37
قنا 24 38
الأقصر 25 40
أسوان 25 40
أبو سمبل 25 41
الوادي الجديد 23 40
شلاتين 24 36
أبو رماد 23 35
حلايب 26 33
رأس حدربة 25 33
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 25 40
المدينة 22 38
الرياض 21 36
المنامة 27 32
أبوظبي 27 37
الدوحة 26 35
الكويت 22 37
دمشق 08 27
بيروت 18 22
عمان 12 26
القدس 13 23
غزة 16 24
بغداد 19 34
مسقط 29 34
صنعاء 13 24
الخرطوم 26 42
طرابلس 17 24
تونس 16 28
الجزائر 17 25
الرباط 18 34
نواكشوط 21 32
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 09 17
إسطنبول 12 20
إسلام آباد 19 31
نيودلهي 24 37
جاكرتا 25 32
بكين 15 28
كوالالمبور 26 34
طوكيو 17 24
أثينا 14 24
روما 11 25
باريس 11 18
مدريد 14 29
برلين 06 16
لندن 09 16
مونتريال 05 15
موسكو 12 22
نيويورك 13 24
واشنطن 14 25
وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يسود طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على وسط سيناء.. فيما يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. بينما يسود طقسا حارا نهارا لطيفا ليلا والرياح معتدلة على شمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 16 31
شبين الكوم 16 30
طنطا 16 29
دمنهور 17 27
الإسكندرية 17 25
بلطيم 16 25
مطروح 13 24
السلوم 13 25
سيوة 14 31
بورسعيد 16 25
دمياط 17 24
الزقازيق 16 30
الإسماعيلية 15 32
السويس 16 31
العريش 14 27
رفح 14 27
رأس سدر 20 30
نخل 13 33
نويبع 24 34
طابا 20 31
كاترين 12 28
الطور 20 31
شرم الشيخ 23 33
الغردقة 22 34
مرسى علم 20 32
الفيوم 18 33
بني سويف 19 34
المنيا 20 35
أسيوط 20 35
سوهاج 22 37
قنا 24 38
الأقصر 25 40
أسوان 25 40
أبو سمبل 25 41
الوادي الجديد 23 40
شلاتين 24 36
أبو رماد 23 35
حلايب 26 33
رأس حدربة 25 33
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 25 40
المدينة 22 38
الرياض 21 36
المنامة 27 32
أبوظبي 27 37
الدوحة 26 35
الكويت 22 37
دمشق 08 27
بيروت 18 22
عمان 12 26
القدس 13 23
غزة 16 24
بغداد 19 34
مسقط 29 34
صنعاء 13 24
الخرطوم 26 42
طرابلس 17 24
تونس 16 28
الجزائر 17 25
الرباط 18 34
نواكشوط 21 32
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 09 17
إسطنبول 12 20
إسلام آباد 19 31
نيودلهي 24 37
جاكرتا 25 32
بكين 15 28
كوالالمبور 26 34
طوكيو 17 24
أثينا 14 24
روما 11 25
باريس 11 18
مدريد 14 29
برلين 06 16
لندن 09 16
مونتريال 05 15
موسكو 12 22
نيويورك 13 24
واشنطن 14 25