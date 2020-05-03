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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الرئيس الجزائرى تبون ينعى المطرب الجزائرى «إيدير»

الأحد 03/مايو/2020 - 04:57 ص
جريدة الدستور
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نعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المطرب الجزائري الكبير "إيدير" الذي توفى الليلة الماضية.

وقال الرئيس تبون - فجر اليوم الأحد - "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المرحوم حميد شريت المدعو فنيًا إيدير، أيقونة الفن الجزائري وصاحب السمعة العالمية، وبهذا المصاب تفقد الجزائر هرما من أهراماتها، رحمه الله وأدخله فسيح جناته وألهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان".

وتوفي المطرب الجزائري ايدير واسمه الحقيقي حميد بأحد مستشفيات (باريس) عن عمر ناهز 71 عاما، إثر مرض ألزمه الفراش في الأونة الأخيرة.

وبدأ الفنان الراحل مشواره الغنائي عام 1973 واشتهر باغنية "ابابا ينوبا" المستمدة من الاساطير والتراث القبائلي تبعتها اغاني اخرى لا تقل شهرة وشعبية قادته الى العالمية منها "ازواو سمندل اوراغ " و"اسندو " وقد أصدر أخر ألبوماته عام 2017.

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