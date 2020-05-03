وفاة المغنى العالمى الجزائرى إيدير فى باريس

غيب الموت الفنان الجزائري الشهير حميد شريت (إيدير) عن عمر ينهاز 71 عامًا، مساء السبت، في المستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد صراع طويل مع المرض.واشتهر الفنان إيدير المنحدر من منطقة القبائل بموسيقاه الجميلة، التي حققت نجاحات باهرة، حيث مازالت تعتبر أغانيه الرائعة "أفافا ينوفا" و"سندو" من أشهر الروائع الجزائرية (الأمازيغية​​​).وقام الفنان إيدير في مشواره الطويل بثنائيات مع فنانين كبار مثل شارل أزنافور، كما شارك في حفلات ضخمة مع نجوم الأغنية الجزائرية مثل الشاب خالد والشاب مامي، وعرف عنه حبه للسلام وتشجيعه لكل مبادرات السلم والإخاء، وكان طوال مشواره سفيرا للثقافة الجزائرية وللفن الأمازيغي.ودرس إيدير، علم الجيولوجيا وكان من المفترض أن يلتحق بإحدى المؤسسات النفطية في الجزائر؛ إلا أنه حل عام 1973 مكان أحد المغنيين في إذاعة الجزائر لأداء أغنية للأطفال، وبعد ذلك سجّل أغنيته التي بلغت العالمية وأعيد غناؤها بأكثر من لغة.