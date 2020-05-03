خروج 8 متعافين من فيروس كورونا من مستشفى العزل بإسنا (صور)

قال الدكتور حسام فتحي، المتحدث باسم مستشفى العزل الصحي لعلاج مصابين فيروس كورونا المستجد بإسنا، إن المستشفى قد شهدت، اليوم الأحد، خروج 8 متعافين جدد، وذلك بعدما أثبتت التحاليل المعملية تحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية.وأضاف "فتحي"، خلال تصريحات لـ"الدستور"، أن إجمالي أعداد المتعافين قد بلغ 242 حتى الآن، وبالتالي فإن مستشفى العزل بإسنا باتت تتصدر المرتبة الأولى من حيث معدلات الشفاء بالمقارنة مع مستشفيات العزل الأخرى على مستوى الجمهورية.وأشار إلى أن الفريق الطبي بالمستشفى بات يستخدم عدد من العقاقير لعلاج مصابي كورونا، وذلك عقب حصول موافقة من جانب وزارة الصحة، لاستخدامهم وضمهم للبرتوكول العلاج المُصدق من جانب وزارة الصحة، هذا إلى جانب الرعاية النفسية، والتغذية العلاجية التي يسعى من خلالها الأطباء على تقوية الجهاز المناعي للمرضى.وأكد على أن الفترة المقبلة سوف تشهد خروج عدد أكبر من المتعافين، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب إصابتهم بعدوى الفيروس.