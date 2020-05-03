الصحة المكسيكية: 1349 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن 1349 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 22088 حالة و2061 حالة وفاة.والحكومة صرحت مرارًا بأن العدد الحقيقي للأشخاص المصابين بالفيروس القاتل أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.