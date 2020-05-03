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الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء البريطاني يروى معاناته مع فيروس كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 03:54 ص
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
وكالات
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مقابلة مع صحيفة صن، إن الحكومة البريطانية وضعت خطة طوارئ لوفاته عندما تدهورت حالته الصحية وهو في العناية الفائقة يصارع مرض «كوفيد-19» الناجم عن فيروس كورونا.

وعاد جونسون (55 عامًا) إلى العمل يوم الإثنين، بعد شهر من ثبوت إصابته بالفيروس، وأمضى جونسون عشرة أيام في عزلة بداونينج ستريت من أواخر مارس، لكنه نُقل إلى مستشفى سانت توماس في لندن حيث تلقى علاجًا بالأكسجين وقضى ثلاث ليال في العناية الفائقة.

ونقلت الصحيفة عن جونسون قوله: «كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو على غرار وفاة ستالين، كانت لحظة صعبة، لن أنكرها».

وبعد خروج جونسون، أعلنت مستشفى سانت توماس، إنها سعيدة لرعايتها رئيس الوزراء، لكنها لم يقدم أي تفاصيل عن خطورة مرضه بخلاف أنه تلقى العلاج في العناية الفائقة.

وعن معركته مع «كوفيد-19»، قال جونسون: «كان لدى الأطباء كل الترتيبات لما يجب فعله إذا تدهورت الأمور بشدة».

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