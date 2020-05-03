المغرب تقرر نصًا لعزت الطيرى للأطفال فى مدارسها
الأحد 03/مايو/2020 - 03:47 ص
ايهاب مصطفىطباعة
قررت المملكة المغربية نصًا للأطفال للشاعر المصري عزت الطيري في المدارس الابتدائية.
وكان النص قد نشره الشاعر عزت الطيري في مجلة «العربي الصغير» وقررته المغرب مع وضع اسم الشاعر عزت الطيري ومصدر النشر.
يقول النص:
إني الماء إني الماء... أروي أعشاب الصحراء
أسقي العطشان إذا جاء... وأنظف كل الأشياء
أخرج من أعماق البئر... أهبط من قطرات المطر
بوجودي يزدهر الخصب... وبدوني يستشر الجدب
أوجدني في الدنيا الرب... كي نشكر صبحا ومساء
إني الماء إني الماء
وكان النص قد نشره الشاعر عزت الطيري في مجلة «العربي الصغير» وقررته المغرب مع وضع اسم الشاعر عزت الطيري ومصدر النشر.
يقول النص:
إني الماء إني الماء... أروي أعشاب الصحراء
أسقي العطشان إذا جاء... وأنظف كل الأشياء
أخرج من أعماق البئر... أهبط من قطرات المطر
بوجودي يزدهر الخصب... وبدوني يستشر الجدب
أوجدني في الدنيا الرب... كي نشكر صبحا ومساء
إني الماء إني الماء