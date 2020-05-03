المغرب تقرر نصًا لعزت الطيرى للأطفال فى مدارسها

قررت المملكة المغربية نصًا للأطفال للشاعر المصري عزت الطيري في المدارس الابتدائية.وكان النص قد نشره الشاعر عزت الطيري في مجلة «العربي الصغير» وقررته المغرب مع وضع اسم الشاعر عزت الطيري ومصدر النشر.يقول النص:إني الماء إني الماء... أروي أعشاب الصحراءأسقي العطشان إذا جاء... وأنظف كل الأشياءأخرج من أعماق البئر... أهبط من قطرات المطربوجودي يزدهر الخصب... وبدوني يستشر الجدبأوجدني في الدنيا الرب... كي نشكر صبحا ومساءإني الماء إني الماء