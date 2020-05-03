بنما تسجل 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة في بنما إن البلاد سجلت 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصلإجمالي الإصابات إلى 7090 حالة، فضلا عن 197 حالة وفاة.وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات في الآونة الأخيرة إلى تكثيف إجراء فحوص الكشف عن الإصابة.وأعلنت سلطات بنما، في وقت سابق، تركيب كاميرات حرارية في الكثير من محطات مترو بنما لتحديد المسافرين الذين يحتمل أن يكونوا مصابين بفيروس كورونا المستجد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.