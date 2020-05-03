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الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بنما تسجل 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 03:45 ص
بنما تسجل 370 إصابة
بنما تسجل 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالات
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قالت وزارة الصحة في بنما إن البلاد سجلت 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل
إجمالي الإصابات إلى 7090 حالة، فضلا عن 197 حالة وفاة.

وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات في الآونة الأخيرة إلى تكثيف إجراء فحوص الكشف عن الإصابة.

وأعلنت سلطات بنما، في وقت سابق، تركيب كاميرات حرارية في الكثير من محطات مترو بنما لتحديد المسافرين الذين يحتمل أن يكونوا مصابين بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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