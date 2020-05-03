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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة 3 متهمين للمحاكمة لتنظيمهم حفلات راقصة بالتجمع خلال الحظر

الأحد 03/مايو/2020 - 02:11 ص
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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أمر النائب العام بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية؛ لإقامتهم فاعلية تتطلب تواجد تجمعات للمواطنين بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس (كورونا).

ورصدت وحدة الرصد بمكتب النائب العام، وكذا وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول عدة شكاوى من قاطني مدينة الرحاب ضد مستأجر فيلا بالمدينة لإقامته حفل غنائي بها بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق إقامة مثل تلك الفاعليات احترازًا من انتشار فيروس (كورونا).

وباستطلاع الشرطة الأمر، تبين اعتياد إقامة المذكور والمتهمان الآخران حفلًا غنائيًا صاخبًا بالفيلا، بحضور جمع من المواطنين وفتيات -لَسْنَ فوق مستوى الشبهات-، فانتقل للفيلا محل البلاغ وضبط المتهمين الثلاثة – أردني الجنسية ومصريين- وباستجواب النيابة العامة لهم أنكروا ما نسب إليهم، مدعين تواجدهم بالفيلا لحضور مأدبة إفطار بشهر رمضان.

بينما تبينت النيابة العامة من مطالعة صفحة بموقع للتواصل الاجتماعي باسم «سكان مدينة الرحاب» تضرر قاطني المدينة من الحفلات المقامة بالفيلا المذكورة، وحضور راقصات فيها خلال الشهر المعظم، كما طالعت مقطعًا مصورًا لتجمع نحو عشرين شخصًا بحديقة الفيلا حول راقصة، وقد أقر أحد المتهمين بإقامة هذا الحفل في الرابع عشر من شهر أبريل الماضي مدعيًا انتهاءه قبل دخول فترة الحظر المقررة، كما طالعت النيابة العامة مقطعًا آخرًا ظهر فيه المتهمون وآخرون معهم بحديقة الفيلا، وقد تعالت أصواتهم عبر مكبر للصوت، وادعى المتهمون بتجمعهم آنذاك على مأدبة إفطار.

هذا وقد توصلت تحريات الشرطة إلى صحة ارتكاب المتهمين الواقعة على نحو ما أسفرت عنه التحقيقات، واعتيادهم إقامة العديد من الحفلات الليلية بالفيلا التي استأجرها أحدهم؛ وذلك خلال مواعيد الحظر المقررة، متعمدين مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، فضلًا عن بث تلك الحفلات بصفحات للتواصل الاجتماعي لدعوة الشباب والفتيات إليها سعيًا لتحقيق ربح غير مشروع.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين الالتزام بما سبق ودعت إليه من حسن استخدام الشبكة المعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعية، اجعلوها مناخًا صالحًا لما ينفع الناس وصورة لإحياء صلات المودة والأرحام، ولا تجعلوها مرتعًا لإفشاء ما يضر الناس، ومأوى لارتكاب الجرائم والآثام.

كما تهيب بهم الالتزام بقرارات وقوانين صدرت حفاظًا على سلامتهم وأمنهم، وليس تقييدهم أو كبت حرياتهم، اصبروا وصابروا، فإن مع العسر يسرًا، ولرُبَّ نازلةٍ نضيق لها ذرعًا، وَعِندَ اللَهِ مِنها مخرجًا.

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