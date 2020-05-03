فض سوق للباعة الجائلين بمنيا القمح (صور)

شن حسني الحاجري، رئيس مجلس مدينة منيا القمح، بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة لفض الأسواق المخالفة، مساء الأحد، حيث يمهد عدد من الباعة لإقامة السوق، صباح الإثنين، وذلك تنفيذا لإجراءات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك خلال حملة أمنية مفاجئة نظمتها شرطة المرافق، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين بضرورة فض التجمعات لعدم نقل وانتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.وتم فض السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة، بمشاركة أبوبكر إسماعيل، وعادل الهابط، نائبي رئيس مجلس المدينة، ورؤساء الوحدات المحلية، والتنبيه عليهم بعدم إقامة السوق يوم غدٍ الاثنين.