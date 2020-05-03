صحيفة: بريطانيا قد تسمح للمدارس الابتدائية بفتح أبوابها أول يونيو

قالت صحيفة تليجراف البريطانية إن بريطانيا قد تسمح للمدارس الإبتدائية في إنجلترا وويلز بإعادة فتح أبوابها في الأول من يونيو وفق خطط يناقشها رئيس الوزراء بوريس جونسون.وقالت الصحيفة إن، من المتوقع أن يكشف جونسون عن "خارطة طريق" للخروج من العزل العام الساري حاليًا بسبب فيروس كورونا في خطاب عام يلقيه اليوم الأحد.وقالت صحيفة صنداي تايمز إن، الحكومة ستعدل العزل العام هذا الأسبوع فتشجع مواقع البناء على إعادة العمل وتخفف القيود على الأنشطة خارج المنزل وتحث الناس على تغطية وجوههم في وسائل المواصلات العامة.ومن المقرر أن، يقدم جونسون خطة الخروج من العزل العام ليعود خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى العمل دون حدوث انتشار جديد لحالات الإصابة بفيروس كورونا.