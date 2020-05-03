«الداخلية»: مقتل 18 إرهابيًا فى مداهمة أمنية بـ«بئر العبد»

أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 18 إرهابيًا، خلال مداهمة أمنية بمنطقة بئر العبد.وعثرت القوات على 13 سلاح آلي و3 عبوات ناسفة، و2 حزام ناسف.وقد توافرت معلومات بتواجد تلك العناصر الإرهابية في منطقة بئر العبد تم استهدافهم عقب تقنين الإجراءات، وأسفرت المداهمة عن مقتلهم عقب فتحهم النار على قوات الشرطة.تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.