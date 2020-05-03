الحلقة التاسعة فى "سكر زيادة" تبدأ بمشكلة لنبيلة عبيد

تبدأ أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "سكر زيادة"، بمشكلة جديدة تخص أفراد الفيلا، عندما تضطر نبيلة عبيد بموافقة كلام شقيقتها، التي تؤكد لها بأن نجلها يعاني من الاكتئاب الشديد بسبب خسارته لبطولة رياضية شهيرة، حيث تطلب منها أن يمكث معها في الفيلا لمدة شهر ونصف لانها سوف تسافر خارج البلاد.وترفض في البداية نادية الجندي الطلب المفاجئ، الإ أن سميحة أيوب وهالة فاخر يوافقان على هذا الأمر، لتوافق نبيلة على مكوثه معهم في الفيلا.يحضر نجل شقيقة نبيلة عبيد إلى المنزل ويجسد شخصيته الفنان خالد أنور، حيث يقوم ببعض الحركات التي يحدث من خلالها هرج ومرج شديد، وهو ما يجعل نادية الجندي في حالة ضيق شديد من أفعاله، بسبب إنشغالها ببعض الدراسة التي تقوم بها هذه الفترة، الإ أنه يجد صداقة شديدة مع والدتها سميحة أيوب.ومع الأحداث يظهر لسميحة أيوب سبب الاكتئاب الذي يعاني منه خالد أنور، لتقرر أن تشغله بمساعدتها في المطعم الذي افتتحته خالته نبيلة عبيد، وهو ما يجعله سعيد تمامًا، في حين أن نادية الجندي تقرر مساعدته في العودة للرياضة مرة أخرى بعدما يساعدها على الدراسة التي تقوم بها هذه الفترة.وتنتهي الحلقة بحصول نادية الجندي على الدبلومة ويتغير خالد أنور إلى الأفضل كما يضيف روح البهجة على كل من في الفيلا، حتى أنه لا يريد تركهن.ويظهر خلال الحلقات عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم: أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبدالباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرون.المسلسل من بطولة نادية الجندي، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، ونبيلة عبيد، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.