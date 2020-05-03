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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نائب حميات إمبابة: الناس لا تدرك حجم الكارثة

الأحد 03/مايو/2020 - 07:20 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور عبد الهادي الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إنه لا يوجد أي اهتمام من المواطنين أو إجراءات احترازية ضد "فيروس كورونا"، والناس حتى الآن لا تدرك حجم الكارثة، مضفيًا: "وزارة الصحة هتعمل أكتر من كدا إيه.. بنضحى بحياتنا.. ساعدونا بالالتزام، وارتداء الماسك يساعد في الحد من انتشار الفيروس بنسبة 60%".

وأضاف "الجارحي"، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، سوف يؤدي إلى كارثة وسنتحول إلى إيطاليا جديدة وستزيد أعداد الإصابات والوفيات بشكل مرعب لا بتخيله أحد، مؤكدا أن وزارة الصحة قدمت كل ما لديها من أجل التغلب على الفيروس ومواجته، إلا أن المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات التي حددتها الدولة وبالتالي زادت نسب الإصابات في مصر.

وذكر أنه لابد على أي مواطن يشعر بأي أعراض بالإصابة أن يتوجه على الفور إلى أقرب مستشفى حميات ليتم فحصه وأخذ عينة منه للتأكد من عدم إصابته بالفيروس، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل التأكد من سلامته وعدم إصابته بالفيروس، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يدعو إلى الخجل بالمرة.

ومن جانبه، طالب خالد أبو بكر الحكومة المصرية بضرورة فرض ارتداء الكمامة على الجميع، في كل التعاملات في المصانع والمصالح الحكومية والخاصة المحلات والميكروباصات وغيرهم، وأن يكون قرارا ملزما لا يمكن مخالفته من قبل المواطنين وتعاقب عليه الدولة.

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