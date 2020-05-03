الحلقة التاسعة من «ليالينا».. إياد نصار يقرر السفر خارج البلاد

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل «ليالينا»، بحديث مطول بين صابرين وصديقتها هبة عبد الغني، حول أحوالها الحالية الصعبة، وكيف تتعامل في ظل الحالات الشاقة التي عاشت فيها مؤخرًا، ما بين وفاة زوجها وبتر ساق نجلها.وتستكمل الأحداث، بمحاولة خالد الصاوي أن يهدأ من روعه أبنة أخيه رنا ريس والتي أصيبت بالعمى، وتم حرق يدها في حلقة أمس الجمعة، حيث تحدث معها عن حبه الشديد لزوجته، والتي توفيت منذ فترة، لكنه غير مقتنع بهذا الأمر.وتتواصل الأحداث، بأن اياد نصار يفكر مرة أخرى بالسفر خارج البلاد، وسط رفض قاطع من إبنته، التي تشعر بحالة حزن شديدة، ليؤكد لها أن ذلك في مصحلتها تمامًا، وأنه يفعل ذلك حتى تنعم بحياة أفضل مما هي عليه، وهو ما ترفضه تمامًا وتدخل في حالة بكاء شديدة، ويحاول بعدها أن يخرجها من هذا الإحساس بأي شكل ممكن، ليتدخل خالد الصاوي محاولًا أن يطمينها بأي وسيلة ممكنه، خاصة في الظروف التي تعيش فيها.وتقابل غادة عادل فكرة سفر زوجها وهي تعلم أنه ذاهب لمقابلة زوجته الثانية، حالة حزن شديدة، الإ أن خالد الصاوي شقيق زوجها، يحاول أن يجعلها تشعر بحال أفضل ويقنعها بأن تخرج من تلك الأزمة الكبيرة التي وجدت نفسها فيها.تنتهي الأحداث باكتشاف صابرين بتلاعب ابنتها وتغيبها عن المدرسة وخروجها مع شاب في سيارته، حيث تراها صدفة في الشارع وتظل تراقبها إلى أن تفاجئها بوجودها وتقوم بضربها بالشارع، وسط حالة خناق شديدة بينهما.تدور أحداث المسلسل من فترة الخمسينات حتى الثمانينات، حيث يدور صراع كبير بين عائلتين وتتصاعد الأحداث، والمسلسل من بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.