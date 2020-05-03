ارتفاع حصيلة أعمال الشغب داخل سجن فى فنزويلا إلى 47 قتيلًا

ارتفعت حصيلة أعمال الشغب التي حصلت داخل سجن في غرب فنزويلا إلى 47 قتيلًا و75 جريحًا، حسب ما قالت نائبة معارضة ومنظّمة غير حكوميّة معنيّة بالدفاع عن حقوق السجناء.وقالت ماريا بياتريز مارتينيز، النائبة عن ولاية بورتوجيزا حيث يقع السجن، لوكالة فرانس برس "حتّى الآن، تمكّنا من تأكيد وجود 47 قتيلًا و75 جريحًا"، وهي الأرقام نفسها التي قدّمها أيضًا المرصد الفنزويلي للسجون.وكانت الحصيلة السابقة التي أوردها الجيش مساء الجمعة أشارت إلى وجود 17 قتيلًا وتسعة جرحى.