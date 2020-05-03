ليسوتو تزيل عقبة جديدة أمام الإطاحة برئيس وزرائها

مرر مجلس الشيوخ في ليسوتو مشروع قانون يقرب البلاد من الإطاحة برئيس الوزراء توماس ثاباني، الذي تورط في قتل زوجته السابقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.وقال الوسيط الجنوب إفريقي جيف راديبي، في مؤتمر صحفي في عاصمة البلاد ماسيرو: «لقد صادق مجلس الشيوخ على مشروع التعديل التاسع للدستور، إنه في طريقه الآن إلى مكتب النائب العام».وستكون الخطوة التالية هي إرساله إلى الملك ليتسي الثالث للحصول على موافقته، وأشار «ثاباني» 80 عامًا، في فبراير إلى أنه كان يعتزم التنحي بحلول نهاية يوليو، بعد تورطه هو وزوجته الحالية في قتل زوجته السابقة.وكان تنصيب «ثاباني» رئيسًا للوزراء جرى بعد يومين من تعرض زوجته السابقة لإطلاق النار في يونيو 2017.