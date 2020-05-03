فتحى عبد الوهاب يظهر فى الحلقة 10 من «الفتوة»

ظهر النجم فتحي عبدالوهاب في الحلقة العاشرة من مسلسل «الفتوة» الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال، ويعرض في السباق الرمضاني الحالي على قناه الحياة الحمراء.ويجسد فتحي عبدالوهاب شخصية أحمد الجبالي، والد حسن الجبالي الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال، بينما ظهر له في الحلم قائلًا له:«سيرتك بتكملي سيرتي.. هستناك في المولد يا حسن» ليكون ظهور الفنان فتحي عبد الوهاب في العمل كضيف شرف.المسلسل يقوم ببطولته كل من الفنانة مي عمر، ونجلاء بدر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وآخرون، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.