البرازيل تسجل 4970 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 4970 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و421 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل 95559 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 6750.وزادت حالات الإصابة الجديدة بنحو 5.4 في المئة، مقارنة باليوم السابق، بينما زادت الوفيات بنحو 6.7 في المئة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.