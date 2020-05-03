الحلقة التاسعة من «سوق الحرير».. الشك يتسلل إلى زوجات عمران حول علاقته بشمس

انتهت أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل السوري "سوق الحرير"، منذ قليل، حيث رفضت أم عبدالله، التي تلعب دورها الفنانة هيفاء واصف، الصلح مع قمر، التي تلعبها كاريس بشار، بعد أن اكتشفت محاولاتها للسحر لمن في البيت.أما صابر، الذي يلعب دوره يزن خليل، فيقتل أحمد بعد أن اكتشف الأخير علاقته بقتل فاطمة، فيما يقرر غريب، الذي يلعبه سلوم حداد، الاستقرار ببيت جديد بالمنزل.بينما يبدأ الشك في التسلل لزوجات عمران، الذي يلعبه بسام كوسا، في علاقته بشمس التي تلعبها دارين حداد.المسلسل من إنتاج MBC studios، بالتعاون مع شركة "ميلسون"، وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة.ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا، وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفارنة، وعبد الهادي، وشادي الصفدي، وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم: عبد الرحيم حسن، ونهال عنبر، وماجد الشرقاوي، ومن تونس النجمة دارين حداد.ويعرض المسلسل حاليا على mbc1 وMBC عراق وmbc5 وlbc ومنصة Shahid. Net، وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة، ليؤكد صدق رهان إدارة إم بي سي ستوديو وشركة سليما على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية وأيضا طاقم عمل متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين او العناصر الفنية الأخرى.وتدور أحداث المسلسل في خمسينات القرن الماضي بمدينة دمشق من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وأيضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير، وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك.