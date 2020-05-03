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الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعادة افتتاح مطار ألاسكا بعد إغلاقه بسبب تهديد كاذب بوجود قنبلة

الأحد 03/مايو/2020 - 06:08 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت السلطات في ولاية ألاسكا الأمريكية أن تم إعادة افتتاح مطار الولاية، بعد أن أجبر تهديد كاذب بوجود قنبلة على متن طائرة شحن متجهة إلى آسيا بتحويل مسارها إلى أنكوراج وإغلاق المجال الجوي.

وذكرت صحيفة "أنكوراج ديلي نيوز" المحلية أن العميل الخاص بالشرطة الاتحادية بالولاية ستيف فورست، قال في بيان، إنه لم يتم العثور على أي متفجرات على متن الطائرة.

وأوضح أنه قد تم تحويل مسار طائرة الشحن التابعة لشركة تشاينا إير والتي كانت في طريقها إلى تايبيه بتايوان بعد إقلاعها من سياتل بعد تلقي مطار سياتل تهديدا بوجود قنبلة.

وكان قد تم إيقاف الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار تيد ستيفنز أنكوراج الدولي مؤقتًا صباح السبت، وتم ابلاغ الرحلات المتجهة إلى أنكوراج بالتحويل إلى مطار آخر.

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