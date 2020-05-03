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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الصحة العالمية»: إصابات كورونا المعلنة بمصر ليست وليدة اللحظة

الأحد 03/مايو/2020 - 08:01 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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علق الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات في منظمة الصحة العالمية، على تصاعد أرقام الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه من الصعب الحكم الآن على معدلات الإصابة والجزم بأنها في مرحلة الذورة ومن ثم الثبات ثم الانحدار.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "يصعب التكهن بها خاصة أنها أمر مرهون بوعي الناس في مسألة التباعد الاجتماعي، وكلما زاد الالتزام سنصل لمرحلة الذروة سريعًا ومن ثم الثبات ثم الانحدار".

وأشار إلى أن معدلات الوفيات في مصر تراجعت مقارنة ببداية المرض، وهذا يعود إلى توسع الدولة في إجراء الفحوصات، ومع ذلك فإن 80% من الإصابات في مصر هي صاحبة أعراض بسيطة، وبالتالي ممكن علاجها منزليًا.

وناشد "الخولي" المواطنين بالتوجه للمستشفيات، في حالة الشعور بالأعراض، حتى تتمكن الصحة من زيادة الترصد والمحاصرة لانتشار المرض، ومن ثم تكون الصورة أوضح لحجم الإصابات.

ولفت إلى أن أعداد الإصابات تراكمية للأسابيع الماضية وليست وليدة اللحظة، مجددًا مناشدته للشعب المصري بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوصول للذروة سريعًا ومن ثم الثبات، حيث إنه كلما قل الالتزام زادت فترة التصاعد في الإصابات وتأخرت مرحلة الذروة.

وحول الإجراءات الاحترازية وتقليصها في الأونة الاخيرة وتحذيرات الصحة العالمية للعالم، قال الخولي: "أصدرنا دليلًا إرشاديًا للدول تساعد في اتخاذ قراراتها فيما يخص تقليص الإجراءات الاحترازية أو زيادتها في أوقات معينة، والأمر برمته يتوقف على عدة عوامل، أولها أن يكون المرض تحت السيطرة، وهذا يتعلق بالمنحنى الوبائي لكل دولة فيما يتعلق بمعدل انحدار الإصابات، ومقدرة كل دولة في عزل المصابين، وقدرتها على الترصد ومن ثم تقليل الإصابات والوفيات، وكذلك الحال في حال عودة العمل الالتزام بتعليمات صارمة من التطهير وغسيل الأيدي والتباعد المكاني في أماكن العمل ومراعاة الفئات الأكثر هشاشة، وأصحاب الأمراض المزمنة".

وأكد أن العامل الأهم هو الوعي المجتمعي الذي يساعد كل دولة في اتخاذ القرار المناسب، حيث إن تخفيف الإجراءات مبكرًا دون وعي مجتمعي يؤدي لتدهور مفاجئ.

وأردف: "نتوقع في منظمة الصحة العالمية موجة ثانية للفيروس، ومن ثم فإن تخفيف الإجراءات الاحترازية دون وعي مجتمعي قد يؤدي لتدهور كبير وحدوث موجة ثانية أكثر صعوبة".

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