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الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكونجرس يرفض مقترح ترامب بشأن كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 03:09 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الكونجرس الأمريكي، رفضه لمقترح إدارة الرئيس دونالد ترامب، والذي يتضمن منح المشرعين فحوصًا إضافية خاصة بفيروس كورونا المستجد.

وحسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الجمهوري، ميتش ماكونيل، ورئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، في بيان مشترك: "يشكر الكونجرس الإدارة على مقترحها الكريم لتوزيع فحوص سريعة خاصة بعدوى "COVID-19" في مبنى الكابيتول، لكننا نرفض هذا المقترح في الوقت الحالي معربين عن الاحترام".

وأضاف البيان المشترك: "يجري توسيع القدرات على إجراء الاختبارات في بلادنا بشكل مستمر وعلى المستوى الوطني، ويريد الكونجرس إرسال الموارد إلى المنشآت في الجبهات الأمامية حيث بإمكانها أن تقدم أكبر فائدة في أسرع وقت".

وتابع البيان: "سيستخدم الكونجرس، بالتوافق مع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، البروتوكولات الحالية لإجراء الفحوص، التي حددها مكتب الطبيب المعالج، حتى تصبح هذه التقنيات الأسرع متاحة على نطاق أوسع".

وسبق أن قال الرئيس الأمريكي إن هناك قدرات رائعة على إجراء فحوص طبية على المشرعين العائدين للعمل إلى واشنطن، بعد أن أعلن طبيب الكابيتول، برايان موناهان، عن عدم وجود إمكانية لاختبار جميع المشرعين الـ100 بعد عودتهم إلى مقر الكونجرس.

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