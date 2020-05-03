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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيويورك تسجل أول زيادة لمعدل الوفيات اليومية بكورونا منذ 25 أبريل

الأحد 03/مايو/2020 - 12:53 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، تسجيل 299 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أول زيادة للمعدل اليومي في الولاية منذ 25 أبريل، فيما حذر من الاستعجال في إعادة فتح الاقتصاد.

وقال كوومو، في مؤتمر صحفي، إن عدد المتوفين يوميًا جراء الفيروس في ولاية نيويورك لا يزال مرتفعًا لدرجة مرعبة وغير مقبولة.

وأضاف كوومو: «هذا العدد لا يتراجع بسرعة نريدها، وإنما بالعكس، فقد شهد ارتفاعًا طفيفًا ووصل إلى 299 حالة مقارنة مع 289 اليوم الماضي».

ويمثل هذا الرقم أول زيادة للمعدل اليومي لضحايا الفيروس في نيويورك منذ 25 أبريل، حينما بلغ المؤشر 437 وفاة مقابل 422 في اليوم السابق، ووصل العدد العام للمتوفين في الولاية بالتالي حتى الآن إلى 18909 حالات.

كما أفاد كوومو بتسجيل 831 إصابة جديدة بالفيروس، في انخفاض ملموس لهذه الحصيلة يوميًا حيث تراوحت في الإحصائيات السابقة بين 900 و1000 حالة، فيما وصل العدد العام للمصابين إلى 308314 شخصا.

ورفض حاكم نيويورك في حديثه ما وصفه بالمطالب المستعجلة بإعادة فتح اقتصاد الولاية، التي تعتبر الأكثر تضررا بجائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مشددًا على ضرورة جمع مزيد من المعلومات حول سير التفشي.

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