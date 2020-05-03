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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة السودانية تعلن البدء فى فرض عقوبات على مخالفى الحظر الصحى

الأحد 03/مايو/2020 - 12:21 ص
جريدة الدستور
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أكد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، شروع السلطات الأمنية في فرض عقوبات على المخالفين لضوابط وإجراءات الحظر الصحي، التي حددتها اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

وقال صالح - في تصريح صحفي - إن السلطات اضطرت إلى ذلك نتيجة لعدم اكتراث كثير من المواطنين بالضوابط، واستغلال الاستثناءات بشكل مخل بأهداف الحظر، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية استعرضت في اجتماعاتها اليوم تقارير السلطات الأمنية عن تطبيق ضوابط وإجراءات الحظر، موضحًا أن السلطات اضطرت إلى التشديد بسبب عدم الالتزام بالضوابط.

وأوضح ناطق الحكومة السودانية أن، الحركة في إطار الأحياء ضمن الاستثناءات الممنوحة ظلت متواصلة بشكل مخل، وأن هناك انتشارًا واسعا للحركة بالسيارات والمواصلات، لذلك بدأت السلطات في اتخاذ تدابير ضد المخالفين، مضيفا أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية رأت أن هناك حاجة ملحة برزت للتوسع في تقديم الخدمات الصحية للحالات التي لا علاقة لها بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن، القطاع الصحي ركز نشاطه خلال الفترة الماضية على مرضى كورونا، وكان هناك توقف عن الخدمة العادية إلا في إطار ضيق.

وأكد أن، القطاع الصحي سيقوم بمعالجة هذا الجانب خلال الأيام المقبلة مع الالتزام بتطبيق ضوابط صارمة لتلافي مسألة الاصابات المتكررة التي تعرض لها العاملون في الحقل الطبي خلال الفترة الماضية نتيجة لتداخل بعض الأسباب، موضحا أنه سيتم التشدد في عمليات الفرز الأولي قبل الدخول إلى المستشفيات والمراكز الصحية.

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