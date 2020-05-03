«تموين بورسعيد»: توريد القمح مستمر حتى الانتهاء من موسم الحصاد

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، أن توريد القمح في الشون والصوامع مستمر حتى الانتهاء من موسم الحصاد، ويختلف السعر حسب درجة النقاء، كما تم تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد، مشيرًا إلى توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى محافظة بورسعيد.وبناء على تقرير صالح خليفة، مدير صيانة الحبوب بالمديرية، بلغ إجمالي توريد واستلام الأقماح من المزارعين اليوم كمية 2139.815 طن، مقابل 1528.922 طن فقط من نفس اليوم العام الماضي، وقد تم التسليم في وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلي، والتي تعمل من الساعة الـ8 صباحًا حتى الـ6 مساءً، بما فى ذلك العطلات الرسمية والإجازات.وأكد« ثابت» على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أعمال الفرز والاستلام، حيث تقوم لجان المتابعة اليومية والتي تنعقد بصفة مستمرة لمواجهة أي معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الإسترشادية الصادرة عن وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.