الرئيس التونسى يبحث مع نظيره الجزائرى الإجراءات المتخذة لمكافحة كورونا

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اتصال هاتفي اليوم بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، الأوضاع الصحية في البلدين.وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية - وفقا لوكالة الأنباء التونسية- بأن الجانبين تطرقا إلى سبل تعزيز التعاون بين تونس والجزائر، خاصة في المجال الصحي إضافة إلى تقييم نتائج الإجراءات التي اتخذت في البلديْن في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة " ووهان " الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.