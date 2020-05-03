وزير الداخلية الأسبق يروى لحظات محاولة اغتياله (فيديو)

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، إن مسلسل "الاختيار" عمل درامي ضخم جاء في توقيت مناسب، مشيرا إلى أن اسم المسلسل موفق جدا، حيث يبين الفرق بين ضابطين تخرجا من كلية واحدة، لكن أحدهما فدا وطنه بدمائه، والآخر خائن، سيطر على تفكيره الأفكار المتطرفة وتاريخه مليء بالأحداث والجرائم.وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المسلسل يكشف للناس الحقيقة، ويبين أن المنسي على حق وعشماوي على باطل.وعلق وزير الداخلية الأسبق، على مشاهد محاولة اغتياله في المسلسل، قائلا: "المشهد يبين الفشل الذي تعرضوا له في حادث محاولة الاغتيال، ويوضح خيبتهم، والمسلسل واقعي صوّر المشهد بواقعية شديدة".وروى لحظات التفجير الحقيقية، قائلا: "وقت التفجير لحظة صعبة، كانت جهنم، كم كبير من المتفرجات يتعدي نصف طن متفجرات".ولفت إلى أن موتور السيارة المفخخة عُثر عليه في الدور الـ12 من شدة الانفجار، مردفا: "بعد الانفجار الأبواب تعطلت، حاولوا يخرجوني من الأمام رفضت، وطلبت يستمروا في محاولة فتح الباب، واستغرقوا 10 دقائق حتى فتح الباب الشمالي، وكانت النار بدأت تمسك في موكيت السيارة من الداخل".وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصل به واطمأن وطلب منه الظهور بسرعة على شاشة التلفزيون لأن بعض وكالات الأنباء قالت إن المحاولة نجحت.