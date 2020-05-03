تموين الإسكندرية تتسلم أقماح محلية بإجمالى 38.5 طن

صرح المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بأن لجان استقبال القمح المحلي المشكلة من مناديب من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والشركة المسوقة وجمعية القبانية، قد استقبلت حتى الآن أقماح محلية بإجمالى 38.500 طن طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام القمح المحلي من المزارعين في الموسم الحالي 2020 للأسبوع الثاني على التوالي بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و670 جنيهًا للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين طوال الوقت.