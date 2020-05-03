السعودية تعزل المدينة الصناعية الثانية بـ«الدمام»

أعلن مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بـ"الدمام"، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك عمليات الشحن ونقل البضائع.وأشار المصدر، وفقا لقناة "العربية"، إلى أنه جرى السماح بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، ودخول المديرين والمهندسين والعاملين فيها، وعدم خروجهم من المدينة الصناعية، مؤكدا في الوقت ذاته رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحي الأثير في مدينة الدمام، اعتبارا من اليوم.وكانت "الداخلية" السعودية أعلنت، في 15 أبريل الماضي، عزل حي الأثير بمدينة الدمام ومنع الدخول والخروج منه، وحظر التجول فيه على مدار 24 ساعة.