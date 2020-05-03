الجيش اليمنى يحبط هجومًا حوثيًا فى جبهة قانية بالبيضاء

أعلنت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، إحباط هجوم لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء.ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، عن مصدر عسكري قوله إن مليشيات الحوثي شنّت هجومًا على مواقع الجيش اليمني في منطقة "اليسبل" بجبهة قانية، إلا أن أبطال الجيش الوطني أفشلوا الهجوم وكبّدوا المليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.وأضاف المصدر اليمني أن العشرات من عناصر المليشيات الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش، بالإضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية، منها 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية تم تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها.وأكد المصدر اليمني استمرار المليشيات في التصعيد الميداني وعدم احترامها لمبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها تحالف دعم الشرعية والتزمت بها القوات المسلحة، مؤكدًا جاهزية قوات الجيش اليمني ورجال المقاومة الشعبية لردع أي محاولة تقدم من قبل المليشيات.