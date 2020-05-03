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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف غموض واقعة قتيل حلوان

الأحد 03/مايو/2020 - 12:03 ص
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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تواصل أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها المكثفة؛ لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مقتولًا داخل مبنى مهجور بجوار مستشفى الحميات بحلوان.

وقام رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهم، كما يتم الاستماع لشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، بالإضافة لفحص بلاغات التغيب لتحديد هوية المجني عليه.

وتلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي، مفاده العثور على جثة شاب، داخل مبنى مجهور بجوار مستشفى حميات حلوان.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة النقيبين أحمد شعلان، وأحمد فتحي، معاونا مباحث القسم، وجار عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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