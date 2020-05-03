بعد تصدرها التريند.. هذه أجمل إطلالات هنا شيحا

تصدرت الفنانة هنا شيحة محركات البحث على موقع "جوجل" بعد تحدث طليقها أحمد فلوكس عن سبب انفصالهما ببرنامج "شيخ الحارة".وتتميز هنا شيحة إطلالات مختلفة، في حضورلها اللافت دائمًا، حيث أسلوبها في الموضة الحافل بالتنوع والأناقة من فساتين سهرة أو كاجوال.إطلالات هنا شيحة بمهرجان الجونةظهرت الفنانة هنا شيحة، خلال مهرجان الجونة السينمائي، بالعديد من الأزياء التي كان أبرزها فستان "ميدي" مصنوعًا من قماش الشيفون باللون الأبيض، أكمامه طويلة وقصته منسدلة، كما نسقت معه اكسسوارات باللون الأحمر مكونة من صندل بكعب عالٍ وحقيبة، استطاعت خلاله إضافة لمسات حيوية.وتألقت أيضا بفستان سهرة من اللون الأخضر بقصة الكتف الواحد على السجادة الحمراء، والذي يعتبر ضمن أبرز إطلالتها بمهرجان الجونة، فكان بلون مناسب مع لون بشرتها، وبتصميم لائق مع شكل جسدها.اللون الأسوداعتمدت شيحة فستانًا أسودًا، والذي يعتبر أحد أجمل إطلالاتها على مر سنوات عدة، وكانت في هذا الفستان الأسود الذي اختارته بقصة ضيقة مكشوفة الأكتاف، محدد الخصر بحزام من الساتان، وتنورته من الأسفل مزينة بالريش بطريقة أنيقة، حيث زينته أيضا بطريقة لائقة بعقد ألماس مرصع بحجر أخضر، وكانت أشهر إطلالة لها على السجادة الحمراء أيضًا والتي تركت انطباعًا قويًّا لدى الناس من خلال زيّها الذي كان شبابيًا وعصريًا.الفساتين القصيرةكما تعتبر هنا شيحة ضمن مجموعة الفنانات اللاتي يحصلن على إعجاب شديد من محبيهن عند اختيار الفستان القصير.