«جهاز بدر»: الانتهاء من تأهيل شبكة كهرباء الحى الأول والثالث خلال 6 أشهر

اجتمع المهندس عمار مندر رئيس جهاز مدينة بدر، بالمهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناه لتوزيع الكهرباء، وتناول الاجتماع حل جميع مشاكل الكهرباء بالمدينة، بحضور رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء، ولفيف من المجتمع المدني.وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أن رئيس مجلس إداره شركة القناة لتوزيع الكهرباء تعهد بالانتهاء من تأهيل شبكة كهرباء الحي الأول والثالث خلال 6 أشهر، وكذلك الانتهاء من تنفيذ شبكة كهرباء الحي الخامس والحي الرابع خلال شهرين.وأشار «مندور»، إلى أنه تم الاتفاق على تأهيل شبكة كهرباء الحي المتميز والحي الثاني بالاشتراك مع جهاز المدينة بعد عمل المقايسات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار رغبة جهاز المدينة بالنهوض بمستوى الكهرباء بالمدينة.