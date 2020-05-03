رئيس مكافحة كورونا: نسبة الشفاء فى مصر تصل لـ24%

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الفترة الأخيرة شهدت ذهاب المواطنين للكشف مبكرًا بسبب ظهور أعراض فيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا أدى لـتحول 85% من الإصابات لبسيطة.وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "extra news"، مساء السبت، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في مصر تصل لـ24%، وهذا نسبة جيدة للغاية، وانخفضت أعداد الوفيات لـ6.4% وهذا رقم جيد أيضًا على المستوى العالمي.وأوضح أن، كل شخص مصاب يصيب 2.5 شخص، متابعًا:" إذا كانت الإصابة بسيطة فيكفي العزل الشخصي في المنزل، وتناول الأدوية التي تصرف من وزارة الصحة".كما شدد على ضرورة الحذر من فيروس كورونا من خلال تطبيق الاجراءات الاحترزاية التي أعلنت عنها وزارة الصحة مؤخرًا.