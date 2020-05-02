إحصائية رسمية: 96% تراجعًا فى واردات الموبايلات خلال عام

كشفت إحصائية رسمية حديثة، تراجعًا حادًا فى واردات الهواتف المحمولة بنسبة قاربت الـ96% خلال عام، بعد أن هبطت إلى حدود 5.1 مليون دولار مطلع العام الحالي 2020 مقابل 126.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 121.7 مليون دولار خلال عام.كما أظهرت الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من أجهزة إتصالات تراجعت إلى 8 ملايين دولار مطلع عام 2020 مقابل 25.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 17.8 مليون دولار خلال عام، كذلك انخفضت واردات أجهزة أتوماتيكية لمعالجة المعلومات من 63.1 مليون دولار لـ 20.5 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.