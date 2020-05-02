فنان رفض تقبيل سعاد حسني في فيلم.. وهذه هي أسبابه

رفض الفنان محي إسماعيل في فيلم "بئر الخيانة" تقبيل الفنانة سعاد حسني، لأنه كان يحرص على أداء الصلاة في وقتها، فمنعه شعوره بالذنب من تقبيلها، بالإضافة إلى قناعته ورفضه لمشاهد "القبل" في السينما لأنه شىء سري ولا يستسيغه في العلن

تدخل مخرج الفيلم كمال الشيخ لإقناع الفنان محي إسماعيل بأن يقبل الفنانة سعاد حسني، على افتراض أن الشخصية التي يلعبها هي التي تقبلها، لكن "إسماعيل" لم يقتنع.

فتدخل العاملون في الفيلم وأخبروه بأنه إن لم يوافق على أداء المشهد ويقبل الفنانة سعاد حسني لن يكون له مستقبل في السينما أبدًا، فوافق في على طلبهم، وقبّل الفنانة سعاد حسني ثم ذهب لأداء الصلاة.