مفقودون.. اختفاء شقيقين فى ظروف غامضة بمحافظة الفيوم

انطلاقًا من دور جريدة «الدستور» ومسؤوليتها في دعم فئات المجتمع المصري، خُصصت مساحة لمشاركة كل من فقد فردًا من عائلته، من أجل الوصول إليهم.تعرض الشقيقان مصطفي أحمد مصطفى 16 سنة ومحمود أحمد مصطفى 13 سنة للاختفاء منذ تاريخ 27 أبريل 2020 من محافظة الفيوم مركز أبشواى قرية أبو كساه الفاروقة.بالرجاء من يتعرف عليهم أو لدية معلومات الاتصال على0106090665801009716238