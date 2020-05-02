مفقودون.. اختفاء شقيقين فى ظروف غامضة بمحافظة الفيوم
السبت 02/مايو/2020 - 11:39 م
رشا نصرطباعة
انطلاقًا من دور جريدة «الدستور» ومسؤوليتها في دعم فئات المجتمع المصري، خُصصت مساحة لمشاركة كل من فقد فردًا من عائلته، من أجل الوصول إليهم.
تعرض الشقيقان مصطفي أحمد مصطفى 16 سنة ومحمود أحمد مصطفى 13 سنة للاختفاء منذ تاريخ 27 أبريل 2020 من محافظة الفيوم مركز أبشواى قرية أبو كساه الفاروقة.
بالرجاء من يتعرف عليهم أو لدية معلومات الاتصال على
01060906658
01009716238
تعرض الشقيقان مصطفي أحمد مصطفى 16 سنة ومحمود أحمد مصطفى 13 سنة للاختفاء منذ تاريخ 27 أبريل 2020 من محافظة الفيوم مركز أبشواى قرية أبو كساه الفاروقة.
بالرجاء من يتعرف عليهم أو لدية معلومات الاتصال على
01060906658
01009716238