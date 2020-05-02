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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد السبكي: «أفلام الرقص مبتجبش إيرادات بس أنا بحبها»

السبت 02/مايو/2020 - 11:35 م
أحمد السبكي
أحمد السبكي
أحلام عبدالرحمن
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كشف المنتج أحمد السبكي، أن الأفلام التي ينتجها لنجوم الطرب الشعبي والراقصات في الأعياد لا تحقق ايرادات كبيرة ولكنه يقدمها لفئة خاصة من الجمهور في فترة معينة وهي فترة الأعياد وسينمات وسط البلد، مؤكدا أن هناك منتجين حاولوا تقليد تركيبته التي يقدمها في الأفلام الشعبية وفشلوا في تقديمها.

ورد المنتج أحمد السبكي، على سؤال من المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة القاهرة والناس، يقول إنه منتج يكسب من "هز الرقاصات" ليرد عليها قائلا: "ولا فيلم من النوعية دي بيجيب إيرادات ولكن أنا بحب الأجواء دي وعملت فيلم كباريه وخرجت نجوم شعبيين"، موضحا أن نوعية الأفلام الشعبية تعرض في أسبوع العيد الأول فقط ولو عرضت في توقيت آخر ستتعرض للفشل.

وتابع: "أفلام الرقص والغناء الشعبي لو اتعملت في غير العيد هتقع وبستغل أسبوع العيد بس، والفيلم يدوب بيغطي تكلفته وبيتعمل في 10 و12 يوما في شكل أفراح شعبية، ومش بعمل أفلام فيها ألفاظ خارجة".

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