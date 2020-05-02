رئيس الإذاعة يكشف موعد نقل صلاة التراويح وأبرز الأئمة

قال الإذاعي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إنه تم اختيار مسجد عمرو بن العاص لأنه أقدم مسجد في إفريقيا من أجل إذاعة صلاة التروايح بداية من غدا الأحد.وتابع خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم الاستعانة بكبار قراء القرآن الكريم لنقل صلاة التراويح يوميا من مسجد عمرو بن العاص.وكشف أن الشيخ أحمد نعينع سيكون من ضمن أئمة صلاة التراويح بداية من غدا الأحد على أن يكون هناك عدد آخر من كبار قراء القرآن الكريم مثل الطاروطي والخشت.وأشار إلى أن إذاعة القرآن الكريم فقط هي التي سوف تنقل صلاح التراويح من مسجد عمرو بن العاص، ويقوم بالنقل رئيس شبكة القرآن الكريم الدكتور حسن مدني، ومعه فريق مختار بعناية.وأوضح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، الاستمرار في نقل صلاة التراويح من مسجد عمرو بن عاص أو الانتقال إلى مسجد آخر.