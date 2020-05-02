مفقودون.. أسرة الطفل عبدالرحمن بحلوان تبحث عنه
السبت 02/مايو/2020 - 11:32 م
رشا نصرطباعة
انطلاقًا من دور جريدة «الدستور» ومسؤوليتها في دعم جميع فئات المجتمع، خُصصت مساحة لمشاركة كل من فقد فردًا من عائلته، أملًا في الوصول إلى المفقودين.
الطفل عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن يبلغ من العمر 11 سنة تغيب يوم 23 فبراير 2020 من حى المعصرة بحلوان محافظة القاهرة
برجاء من لديه معلومات عنه أو مشاهدته التواصل على الأرقام التالية:
01140481196
01005299570
01118874658
الطفل عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن يبلغ من العمر 11 سنة تغيب يوم 23 فبراير 2020 من حى المعصرة بحلوان محافظة القاهرة
برجاء من لديه معلومات عنه أو مشاهدته التواصل على الأرقام التالية:
01140481196
01005299570
01118874658