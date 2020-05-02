مفقودون.. أسرة الطفل عبدالرحمن بحلوان تبحث عنه

انطلاقًا من دور جريدة «الدستور» ومسؤوليتها في دعم جميع فئات المجتمع، خُصصت مساحة لمشاركة كل من فقد فردًا من عائلته، أملًا في الوصول إلى المفقودين.الطفل عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن يبلغ من العمر 11 سنة تغيب يوم 23 فبراير 2020 من حى المعصرة بحلوان محافظة القاهرةبرجاء من لديه معلومات عنه أو مشاهدته التواصل على الأرقام التالية:011404811960100529957001118874658