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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

شبح انتخابات الكنيست الرابعة يطارد إسرائيل

السبت 02/مايو/2020 - 11:22 م
الكنيست
الكنيست
سارة الشلقاني
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تنتهي مهلة الكنيست الإسرائيلي لتشكيل ائتلاف حكومي جديدة، منتصف ليل الأربعاء - الخميس، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح تلفزيون الاحتلال أنه في حال لم تنتهي إجراءات أداء اليمين الدستورية للحكومة المقترحة من قبل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وبيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" قبل هذا الموعد، فسيتم حل الكنيست تلقائيا والتوجه لانتخابات هي الرابعة خلال عام.

وتنظر المحكمة العليا لدى الاحتلال، يومي الأحد والإثنين المقبلين، الالتماسات المقدمة إليها لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة، على أن تصدر قرارها يوم الثلاثاء.

واجتمع نتنياهو بجانتس، مساء الجمعة، للاتفاق على مواصلة العمل من أجل تشكيل ائتلاف حكومي جديد، خاصة أنه تم التوافق على معظم البنود المشتركة.

وأبلغ أفيحاي ماندلبليت، النائب العام لدى الاحتلال، المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس الماضي، بأنه لا يوجد عائق قانوني لرئاسة نتنياهو حكومة الوحدة الجديدة.

وكذلك صوت الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على قانون تناوب رئاسة الحكومة الإسرائيلية بين نتنياهو وبيني جانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، بأغلبية 72 صوتًا.

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