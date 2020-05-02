رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير التعليم: الغش أصبح الحق.. «اللي مش عايز يتعلم يشوف حاجة تانية»

السبت 02/مايو/2020 - 11:15 م
وزير التعليم
وزير التعليم
رباب الأهواني
طباعة
استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يفعله أولياء الأمور في مساعدة أبنائهم على الغش، متسائلًا "كيف حدث عبر السنوات أن أصبح الكثير يعتقد أن الغش حق؟!".

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، مع الإعلامي نشأت الديهي، مساء السبت، أن كثير من الناس ما عادوا يعتقدون أن التعليم حق، بل أصبحوا يعتقدون أن الغش هو الحق، وأن النجاح بلا مجهود حق، كما يصبح البعض مستاء من الوزارة والدولة عندما تمنعه من محاولة الغش، متابعًا:" كإننا إحنا الغلطانين مش هو اللي غلطان".

وأردف: "دي مش لغة حد جاي يتعلم، الدولة تقدم تعليما مجانيًا، ولكن في المقابل لا بد أن يكون هناك أناس ترغب في التعليم، الدولة عاملة اللي عليها وزيادة، وتصرف مليارات، واللي مش عايز يتعلم يشوف مهنة أو حاجة تانية، لكن ميجيش هنا يطلب إنه ما يتقيمش ويطلب إنه يغش وإنه ينجح!".

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، عن طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

وأضاف شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.

وأشار الوزير، إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.

موضوعات متعلقة

الصحة: معدلات الإصابة بكورونا ما زالت متوقعة ولم تحقق أى قفزات

16185 إصابة و229 وفاة بكورونا في إسرائيل

التعليم: اليوم إعلان تفاصيل تسليم الأبحاث

وزير التربية والتعليم يعلن اجراءات تسليم مشروع البحث..اليوم

الصور

image description

«إرادة جيل» يهنئ المصريين والقوات المسلحة بذكرى الـ10 من رمضان

image description

«المصريين»: ذكرى العاشر من رمضان تُجدد لحظات الفخر بقواتنا المسلحة

image description

«حماة الوطن»: القوات المسلحة لا تزال فى حرب مع الإرهاب

image description

الأربعاء المقبل.. تحالف الأحزاب يناقش موضوعات خاصة

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: وصلنا لبداية ذروة كورونا بسبب تراجع وعي الشعب

فتح الشهر العقارى والمحاكم أمام المواطنين غدًا

الصحة: معدلات الإصابة بكورونا ما زالت متوقعة ولم تحقق أى قفزات

إصابة صحفى بكورونا فى البحر الأحمر

إنفوجراف

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

أيام زمان

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

فنان رفض تقبيل سعاد حسني في فيلم.. وهذه هي أسبابه

تفاصيل الرواية الوحيدة لـ الأبنودي.. «وضع بها أسرار أمه»

سر غضب عادل إمام على نجاح الموجى بسبب «سلام يا صاحبى»

نجم الساعة

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

الصحة

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

فيروس «الهربس» أكثر تعقيدًا مما كان يعتقد

منوعات

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

ريمديسيفير.. معلومات عن علاج فيروس كورونا المستجد remdesivir

«ديزني» تتبرع بمليون دولار من مبيعات أقنعة شخصياتها الكرتونية

البرلمان السويسري يطالب بعزل النائب العام

مقالات الرأي
ماجد حبته
دواء قديم لكورونا المستجد
د.أحمد الخميسى
حكايات لم تحدث إلا فى الصحف
د. منى حلمى
شهداء جدد لإرهاب يقبض الثمن قبل شراء الكفن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فلسفة الغناء.. بين «الرَّصد» و«الترصُّد»!
المزيد

الثقافة

الرافدين للنشر تطرح النسخة العربية لرواية «جبن»

ناقد مغربى: «إنعام سالوسة أحلى حاجة فى مسلسل الفتوة» (صور)

إبراهيم السعافين يلقى قصائد من ديوانه «فتنة الناى» (فيديو)

لأول مرة.. العربية للسينما تعقد امتحاناتها بعد مرور 18 عامًا