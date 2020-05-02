وزير التعليم: الغش أصبح الحق.. «اللي مش عايز يتعلم يشوف حاجة تانية»

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يفعله أولياء الأمور في مساعدة أبنائهم على الغش، متسائلًا "كيف حدث عبر السنوات أن أصبح الكثير يعتقد أن الغش حق؟!".وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، مع الإعلامي نشأت الديهي، مساء السبت، أن كثير من الناس ما عادوا يعتقدون أن التعليم حق، بل أصبحوا يعتقدون أن الغش هو الحق، وأن النجاح بلا مجهود حق، كما يصبح البعض مستاء من الوزارة والدولة عندما تمنعه من محاولة الغش، متابعًا:" كإننا إحنا الغلطانين مش هو اللي غلطان".وأردف: "دي مش لغة حد جاي يتعلم، الدولة تقدم تعليما مجانيًا، ولكن في المقابل لا بد أن يكون هناك أناس ترغب في التعليم، الدولة عاملة اللي عليها وزيادة، وتصرف مليارات، واللي مش عايز يتعلم يشوف مهنة أو حاجة تانية، لكن ميجيش هنا يطلب إنه ما يتقيمش ويطلب إنه يغش وإنه ينجح!".وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، عن طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.وأضاف شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.وأشار الوزير، إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.