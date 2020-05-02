الإفتاء: لا تجوز الصلاة في المنزل خلف التليفزيون

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا تجوز صلاة أحد في منزله خلف صلاة منقولة عبر التليفزيون أو الإذاعة.وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لا فرق في ذلك بين صلاة الجمعة أو الصلوات الخمس أو صلاة التراويح".وكانت وزارة الأوقاف قررت بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيا يوميا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به، بحيث تختار إذاعة القرآن الكريم يوميا أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد.