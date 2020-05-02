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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الشرقية: أعداد إصابات كورونا غير مخيفة وتحت السيطرة

السبت 02/مايو/2020 - 11:06 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
سناء إسماعيل
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه لا يوجد ما يدعوا للقلق جراء إصابة البعض في المحافظة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات التي يتم الإعلان عنها من وزارة الصحة والابتعاد عن التجمعات في الأسواق والبنوك، والمطلوب الآن أن لا يتكالب المواطنين على الأسواق والبنوك خلال الفترة الراهنة لمواجهة كورونا.

وأضاف غراب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا: "الأعداد غير مخيفة جميعها أمور تحت السيطرة، ونحن نقوم بغلق المصانع حال ثبوت وجود إصابات به، لا تقلقوا الإجراءات تمت بشكل صحيح وصارم".

ومن حيث الرقابة على المصانع، أكد محافظ الشرقية، أنه يتم تطبيق غرامات شديدة حال عدم التزام المصانع بإجراءات الوقاية الطبية، لافتًا إلى أن المحافظة تطبق، كافة الإجراءات الوقائية داخل مراكز العزل.

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