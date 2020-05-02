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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«صوت الشعب» في ذكرى الـ10 من رمضان: ملحمة وطنية بحروف من نور

السبت 02/مايو/2020 - 11:04 م
المستشار أحمد حسين
المستشار أحمد حسين البراوي
إسلام نصير
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وجة المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب التهنئة والتحية الممزوجة بالانتصارات العظيمة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة فخر الرجال ومصنع الأبطال والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان وتحرير أرض الفيروز "سيناء"، ورفع العلم المصري على الضفة الشرقية للقناة.

و قال البراوي، في بيان للحزب اليوم، إننا نشعر بحالة من الفخر والتباهي ونحن نستعيد بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة في حرب 1973 المجيدة التي أعادت العزة والكرامة ليس للمصريين فقط بل للعرب جميعا، حيث قدم رجال الجيش ملحمة وطنية سجلت أسمائهم بحروف من نور في سجلات الحروب العسكرية وتاريخ مصر الشاهد على عظمة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وأضاف البراوي، أن قيادات وأعضاء وأمناء حزب صوت الشعب يجددون العهد والوعد بدعم ومساندة الجيش والشرطة في حربهما العادلة والشريفة ضد الإرهاب الأسود الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة في سيناء بالتوازي مع البناء والتنمية والنهضة العمرانية في أرض الأنبياء، والتي لم تحدث من قبل، حيث قادرون بقوة وعزيمة الأبطال وإرادة حديدية نابعة من إيماننا الشديد بالرسائل الوطنية للدولة المصرية على صنع المستحيل بسواعد أبناء مصر المخلصين والعاشقين لتراب الوطن.

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