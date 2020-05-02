دينا الشربيني: نهاية مسلسل «لعبة النسيان» غير متوقعة

عبرت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها بردود الأفعال حول الحلقات الأولى من مسلسلها الدرامي الجديد "لعبة النسيان" والذي تخوض به هذا العام ضمن منافسة ماراثون مسلسلات رمضان 2020.وقالت دينا الشربيني في بيان لها، إن المسلسل يحمل في أحداثه العديد من الأسرار التي لم تكتشف بعد خاصةً أن شخصية "رقية" التي تجسدها في المسلسل تبدو غامضة ولا أحد يعرف من المحيطين بها إذا كانت فاقدة للذاكرة أم تدعي ذلك.وأضافت أن ردود الأفعال التي وصلتها حول المسلسل من على مواقع التواصل الاجتماعي، أسعدتها وواعدت الجمهور أن هناك مفاجأة غير متوقعة في نهاية الأحداث.ويعرض مسلسل "لعبة النسيان" حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي."لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق، وبطولة دينا الشربيني، ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.يذكر أن دينا الشربيني، شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و"يوم 13".